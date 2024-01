Uruguai apreende mais de 400 quilos de cocaína em área rural do país

Autoridades do Uruguai informaram nesta quarta-feira (13) que apreenderam mais de 400 quilos de cocaína e prenderam quatro pessoas em uma operação realizada em uma área rural no oeste do país.

O Ministério do Interior afirmou em um comunicado que após uma perseguição em uma zona rural no departamento de Soriano, quatro pessoas foram detidas e um veículo com 443 quilos de cocaína foi apreendido.

As investigações mais recentes indicam que a droga pode ter chegado ao Uruguai a partir de um avião de pequeno porte procedente da Bolívia que não pôde ser detido, informou à AFP o porta-voz do MP, Javier Benech.