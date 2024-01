UE e Chile assinam instrumentos de modernização de acordo de associação

Trata-se do Acordo Marco Avançado, que abrange investimentos e cooperação em temas de interesse comum, e do Acordo Interino de Comércio, que expira quando o primeiro entrar formalmente em vigor.

A União Europeia (UE) e o Chile assinaram nesta quarta-feira (13) os instrumentos de modernização do acordo de associação definido em 2002, e que deve promover uma troca comercial, anunciou a Comissão Europeia, braço executivo do bloco.

Em nota, a Comissão Europeia aponta que esses documentos "lançam um quadro ambicioso e moderno para expandir e aprofundar as relações entre a UE e o Chile".

Von der Leyen observou, no entanto, que os acordos "comandarão nossas relações comerciais e de investimento. E servirão de base para futuros acordos comerciais da UE".

"Estou feliz por abrir este novo capítulo com um parceiro tão confiável", celebrou Von der Leyen em nota.

Os dois instrumentos serão, então, submetidos ao Parlamento Europeu, e, posteriormente, devem receber o apoio do Conselho (que representa os países do bloco), além do Congresso chileno.

O acordo de associação entre o Chile e a UE aconteceu em 2002, embora entre 2007 e 2022 as duas partes tenham estabelecido negociações para modernizar seu conteúdo, concluindo os ajustes em dezembro de 2022.

ahg/mb/ms/aa