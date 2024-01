Suprema Corte dos EUA examinará restrições à pílula abortiva

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (13), que examinará as restrições impostas por um tribunal inferior a uma pílula abortiva usada em mais da metade dos abortos no país.

A decisão do tribunal de primeira instância estava suspensa, à espera da decisão do tribunal de máxima instância do país sobre se aceitaria analisar o caso.