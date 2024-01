Sultan al Jaber, o empresário do petróleo que aplaude 'início do fim' do petróleo

Sultan Al Jaber prometeu que a COP28 por ele presidida seria "diferente" e não mentiu. Pela primeira vez em uma conferência sobre o clima da ONU, os países reunidos adotaram, nesta quarta-feira (13) em Dubai, uma decisão que abre uma via para o "início do fim das energias fósseis". Sultan al Jaber, um emiradense de 50 anos, vangloriou-se de ser o primeiro empresário a presidir uma conferência da ONU sobre mudança climática, depois de 27 ministros, ou diplomatas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine E, finalmente, seu papel como diretor da companhia petroleira estatal permitiu-lhe forjar um acordo com os países do Golfo hostis a renunciar à riqueza do petróleo bruto.

Prometeu, repetidamente, um acordo "sem precedentes" em Dubai. Nesta quarta-feira, os delegados dos países se puseram de pé e aplaudiram a adoção do acordo final, apesar das reservas de alguns Estados. Quando foi nomeado para presidir a conferência no início do ano, pareceu surpreso, ou fingiu estar. Muitos críticos acusaram-no de ter conflito de interesses, após sua decisão de manter o cargo como diretor da petroleira Adnoc. Nunca um presidente da COP foi escrutinado dessa forma. Muito desconfiado em relação à imprensa e cercado de dezenas de profissionais de comunicação contratados a preço de ouro, deu poucas entrevistas este ano. Os jornalistas da AFP se reuniram com ele uma primeira vez, em privado, antes de obterem permissão para entrevistá-lo em julho. "As pessoas que me acusam de conflito de interesses não conhecem minha trajetória", disse ele à AFP na entrevista em Bruxelas, no referido mês. "Dediquei grande parte da minha carreira ao desenvolvimento sustentável", defendeu.

Play

Sultan al Jaber, engenheiro de formação, que frequentou universidades californianas e britânicas, fez carreira no setor energético. Hoje, é ministro da Indústria e de Tecnologias Avançadas dos Emirados Árabes Unidos e representante do país para o clima. Em 2006, tornou-se o primeiro presidente da empresa nacional de energias renováveis Masdar, cujo conselho de administração preside. Dez anos depois, foi nomeado diretor-geral da Adnoc com a missão de "descarbonizar" a empresa e "prepará-la para o futuro", segundo ele. "Toda a minha vida está organizada em torno de indicadores-chave de desempenho. É assim que administro minhas empresas", disse à AFP.

"Pragmático" e "realista", seu papel é "oferecer" resultados "reais" para "manter a meta de 1,5°C [de aquecimento do planeta] ao alcance". Pouco antes do início da COP28, a BBC e o Center for Climate Reporting (CCR) publicaram relatórios internos da presidência da cúpula. Estes documentos que preparavam as reuniões da COP com governos estrangeiros incluíam, sistematicamente, argumentos comerciais para Adnoc e Masdar. "Al Jaber indicou claramente que a indústria do petróleo e do gás teria um lugar de escolha na COP", escreveu em novembro para a AFP o senador democrata americano Sheldon Whitehouse, que chamou a atenção da ONU, em duas ocasiões, pela influência dos grupos de pressão.