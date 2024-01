Suécia disponibiliza telefone para consultas existenciais com caçador da Tanzânia

Um museu do sudoeste da Suécia disponibilizou ao público consultas por telefone com um caçador hadza da Tanzânia, que responde perguntas existenciais como a angústia pelas guerras no mundo e o medo da morte.

A linha telefônica, chamada "linha existencial", foi ativada nesta quarta-feira (13), e estará ativa até o fim do ano diariamente entre as 11h e as 14h, informou à AFP Linda Karlsson, porta-voz do museu da Cultura Mundial (Världskulturmuseet), em Gotemburgo.

Quem responderá as perguntas será Bagayo, um caçador hadza do norte da Tanzânia, que "nesse horário irá a uma montanha, onde poderá acessar a rede para entrar em contato com quem tiver perguntas existenciais", acrescentou.