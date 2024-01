Senadores dos EUA pedem sanção a Cristina Kirchner por 'corrupção'

Cinco senadores republicanos dos Estados Unidos pediram, nesta quarta-feira (13), sancionar a ex-presidente argentina Cristina Kirchner por "atos de corrupção", em carta enviada ao presidente Joe Biden.

Cristina Fernández de Kirchner "é uma cleptocrata convicta, que roubou bilhões dos cofres do Estado e permitiu a atores malignos, como a China e o Irã, aprofundarem sua influência corrupta em um aliado fundamental dos Estados Unidos, a Argentina", escreveram.

Na carta, os senadores recomendam que Biden use as ferramentas à sua disposição para impedir o acesso a um visto à vice-presidente Kirchner, assim como a alguns familiares seus, com o objetivo de que "prestem contas por sua participação em atos de corrupção significativa".