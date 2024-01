Sánchez diz que seu governo é aliado da UE, mas enfrenta críticas no Parlamento Europeu

O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, garantiu nesta quarta-feira (13) que a União Europeia (UE) tem um "grande aliado" no seu Executivo, durante uma sessão do Parlamento Europeu que incluiu questionamentos sobre a sua gestão.

Sánchez compareceu perante a sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, França, para fazer um balanço da presidência espanhola do Conselho Europeu de seis meses, que termina em 31 de dezembro, mas questões internas dominaram completamente a sessão.

"Acredito que a presidência espanhola [da UE] foi bem-sucedida e frutífera", disse o líder socialista, mas as discussões centraram-se no acordo político alcançado com os independentistas catalães e que lhe garantiu os sete votos necessários para a sua reeleição.