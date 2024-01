Rússia pede que abandono 'caótico' das energias fósseis seja evitado após acordo na COP28

Rússia, um dos maiores produtores de gás e petróleo, fez um chamado nesta quarta-feira (13) para que um abandono "caótico" do uso das energias fósseis seja evitado, e elogiou o espírito de "compromisso" do acordo adotado na COP28 em Dubai.

"Em cada ocasião, temos destacado as consequências de um abandono caótico e sem o apoio da ciência, do carvão, do petróleo e do gás", declarou o chefe da delegação russa, Ruslan Edelgueriev, citado pela agência TASS.

"O documento final insta à contribuição para que os esforços mundiais possam prescindir das energias fósseis nos sistemas energéticos mas, e isto é importante, através de uma transição justa, organizada e que considere as diferentes situações nacionais", acrescentou.