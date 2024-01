Rússia assegura que Exército ucraniano 'perde rapidamente suas posições'

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, assegurou, em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (13), que o Exército ucraniano perde terreno "rapidamente" na frente do conflito na Ucrânia e também destacou as "reticências" no Ocidente em continuar apoiando Kiev.

"As forças armadas ucranianas perdem rapidamente suas posições", afirmou Peskov em uma entrevista ao veículo russo Izvestia.

O porta-voz do Kremlin disse que começa a haver "reticências" nos países ocidentais em relação ao apoio ao governo e ao Exército ucranianos, apesar de que "insistam que apoiarão a Ucrânia o quanto for necessário".