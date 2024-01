Porto vence Shakhtar Donetsk (5-3) e vai às oitavas da Champions

O Porto venceu nesta quarta-feira o Shakhtar Donetsk por 5 a 3 e se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões como segundo colocado do grupo H, atrás do Barcelona.

Com este resultado, o Shakhtar terminou em terceiro e vai disputar a Liga Europa. Já o Royal Antwerp, último colocado, está eliminado das competições europeias, mas se despediu de forma honrosa com uma vitória por 3 a 2 sobre o Barça.