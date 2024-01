Peru demite técnico Reynoso após péssima campanha nas Eliminatórias da Copa de 2026

O técnico Juan Reynoso deixou o comando da seleção do Peru após os maus resultados nas seis primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou nesta quarta-feira (13) a Federação Peruana de Futebol (FPF).

Segundo a imprensa esportiva, o veterano técnico uruguaio Jorge Fossati, campeão do torneio local de 2023 com o Universitario, é o principal candidato para substituir Reynoso.

Outro técnico que estaria na mira da FPF é o argentino Ricardo Gareca, que classificou o Peru para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas não conseguiu levar a equipe ao Mundial do Catar-2022. Gareca é muito respeitado no Peru e tem ótimo relacionamento com os jogadores.

Os argentinos José Pékerman e Hernán Crespo também estão na lista de possíveis candidatos ao cargo.

Reynoso assumiu para substituir Gareca. Ele dirigiu a seleção peruana em 14 partidas (4 vitórias, 3 empates e 7 derrotas), incluindo seis jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, com quatro derrotas e dois empates.

As Eliminatórias recomeçam em setembro de 2024. A seleção peruana só voltará a jogar em março, quando o novo técnico dirigirá a equipe nos dois primeiros amistosos, com adversários a serem definidos, na data Fifa antes da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos (20 de junho a 14 de julho de 2024).