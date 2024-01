Pauta de infográficos

4/ Mapa da Faixa de Gaza com as zonas aproximadas onde foram registradas operações terrestres do exército israelense, segundo o Institute for the Study of War (ISW), até o dia 12 de dezembro. (90x112 mm) - Atualização disponível

1/ Evolução do número de deslocados forçados no mundo, segundo dados da ONU (Acnur e UNRWA). (89x71 mm) - Atualização disponível

* Venezuela-eleições-diplomacia-Guiana: mapa do território de Essequibo, disputado entre Venezuela e Guiana, localizando as áreas revindicadas por cada país, com localização do bloco petrolífero Stabroek. (180x107 mm) - Reenvio disponível

* Argentina-índices-inflação:

1/ Inflação interanual na Argentina por setor, em novembro de 2023, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). (90x91 mm) - Atualização disponível

2/ Evolução do IPC interanual na Argentina de janeiro de 2020 a novembro de 2023. (89x88 mm) - Atualização disponível

3/ Evolução mensal da inflação na Argentina. (45x75 mm) - Atualização disponível

4/ Evolução do preço de venda do dólar nos mercados oficial e paralelo da Argentina de 2 de dezembro de 2019 a 13 de dezembro de 2023, às 10:50h (Bras.). (89x71 mm) - Atualização disponível

5/ Subsídios anuais para eletricidade e gás na Argentina de 2007 a 2022, com porcentagem do PIB, segundo dados do Escritório de Orçamento do Congresso. (90x67 mm) - Disponível

* EUA-economia-banco-taxa:

1/ Diagrama de pontos que representam a avaliação de membros do Comitê de Política Monetária do Fed sobre a taxa adequada hoje e no futuro. (89x77 mm) - Disponível

2/ Evolução da taxa básica de juros do Federal Reserve dos Estados Unidos desde 1985. (90x61 mm) - Disponível

* México-saúde-nutrição: porcentagem de menores de cinco anos no México com atraso no crescimento e com sobrepeso, de 2000 a 2022. (89x67 mm) - Disponível

* Clima-meio-ambiente:

1/ Comparação da produção de energias fósseis previstas no mundo até 2050 e níveis esperados para limitar o aquecimento global a 1,5°C e 2°C, segundo o Production gap report 2023. (135x99 mm) - Reenvio disponível

2/ Comparação do preço da produção de eletricidade com energias reonváveis e com combustível fóssil, em 2010 e 2020, segundo dados da Agência Internacional de Energias Renováveis (IRENA). (135x80 mm) - Reenvio disponível

3/ Emissões mundiais de CO2 de origem fóssil entre 1955 e 2023 (projeção), por tipo de combustível. (89x74 mm) - Reenvio disponível

4/ Emissões anuais de CO2 por região e país, dos mais contaminantes, entre 1850 e 2022. (135x101 mm) - Reenvio disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/