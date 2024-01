CLIMA COP28: COP28 termina com pedido de 'transição' para o fim dos combustíveis fósseis

COP28 termina com pedido de 'transição' para o fim dos combustíveis fósseis

DUBAI:

Sultan al Jaber, o empresário do petróleo que aplaude 'início do fim' do petróleo

Sultan Al Jaber prometeu que a COP28 por ele presidida seria "diferente" e não mentiu. Pela primeira vez em uma conferência sobre o clima da ONU, os países reunidos adotaram, nesta quarta-feira (13) em Dubai, uma decisão que abre uma via para o "início do fim das energias fósseis".

PARIS:

Principais pontos do acordo da COP28 de Dubai

A conferência sobre a mudança climática da ONU (COP28) celebrada em Dubai de 30 de novembro a 13 de dezembro propôs pela primeira vez que o mundo faça uma "transição" para abandonar o uso dos combustíveis fósseis.

PARIS:

Reações ao acordo da COP28

Essas são as principais reações à adoção, nesta quarta-feira (13), na COP28 de Dubai de um acordo global que pede, pela primeira vez, o abandono gradual dos combustíveis fósseis, principais responsáveis do aquecimento global.

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel enfrenta crescente pressão de aliados pela guerra contra o Hamas em Gaza

Israel enfrenta, nesta quarta-feira (13), uma pressão crescente dos seus aliados pela sua guerra contra o Hamas, e o seu principal apoio, o presidente americano, Joe Biden, criticou o bombardeio "indiscriminado" em Gaza em resposta aos ataques do Hamas em 7 de outubro.

JERUSALÉM:

Cisjordânia sofre golpe na economia por palestinos que perderam seus empregos em Israel

Ibrahim al Qiq, um palestino na Cisjordânia que perdeu sua autorização de trabalho em Israel após o início da guerra em Gaza, está abatido pelo desespero e arruinado pelas dívidas, uma situação que afeta milhares de pessoas neste território ocupado.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Aspectos-chave sobre papel do Brasil na disputa Venezuela-Guiana

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva se mobilizou militarmente e intensificou seus contatos diplomáticos para mediar a disputa pela região do Essequibo, que opõe seus vizinhos Venezuela e Guiana.

GUATEMALA:

Por que o Ministério Público tenta impedir Arévalo de assumir o poder na Guatemala?

A apenas um mês da posse presidencial na Guatemala, o Ministério Público continua investindo contra o presidente eleito Bernardo Arévalo, que denuncia um golpe de Estado em curso para impedi-lo de assumir o poder. Qual a razão desta ofensiva e até onde pode chegar?

-- EUROPA

KIEV:

Ataque russo deixa dezenas de feridos na capital ucraniana

Um bombardeio com mísseis russos na madrugada desta quarta-feira (13) deixou dezenas de feridos e provocou danos em um hospital infantil de Kiev, no ataque mais grave contra a capital da Ucrânia em vários meses.

-- ÁSIA

SIEM REAP:

Mulheres motoristas de 'tuk tuk' no Camboja desafiam preconceitos

No caótico trânsito de Siem Reap, uma das principais cidades do Camboja, as mulheres que dirigem os "tuk tuk" para levar turistas aos templos de Angkor conseguiram encontrar um lugar, apesar da discriminação.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

