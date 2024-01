NBA suspende 'indefinidamente' Draymond Green por agredir jogador do Phoenix Suns

A NBA decretou nesta quarta-feira (13) a suspensão "indefinida" do ala-pivô Draymond Green, um dos destaques do Golden State Warriors, depois de ter atingido o bósnio Jusuf Nurkic, do Phoenix Suns, na cabeça na terça-feira (12) e de ter sido expulso pela terceira vez nesta temporada.

Em um comunicado, a liga norte-americana de basquete disse que a sanção imposta levou em consideração o "histórico repetido de atos antidesportivos" de Green, que foi quatro vezes campeão da NBA jogando pelos Warriors.

"A suspensão de Green começará imediatamente. Ele deve cumprir certas condições da liga e do time antes de voltar a jogar", disse Joe Dumars, vice-presidente executivo de operações de basquete da NBA, no texto.