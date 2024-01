Na Costa Rica, Arévalo destaca sua luta para 'resgatar a democracia' na Guatemala

Desde que Arévalo surpreendeu no primeiro turno presidencial em junho, o Ministério Público da Guatemala buscou cancelar seu partido, o Semilla, solicitou a retirada de sua imunidade, acusou o tribunal eleitoral de irregularidades e, em sua investida mais recente, considerou "nulas" as eleições.

"O governo da República da Costa Rica vê com enorme preocupação e censuramos energicamente as ações do Ministério Público da Guatemala que atentam contra a democracia nesse país, contra o Estado de direito, a separação dos poderes e a transição pacífica do mandato presidencial", disse o mandatário costarriquenho.

Diante da "gravidade desses fatos", acrescentou Chaves, a "Costa Rica tem expressado seu repúdio às ações do Ministério Público".

"Eu acredito, tenho fé e peço a Deus que você seja empossado como deveria. Que tome posse em 14 de janeiro. E desejo o maior sucesso ao seu governo, porque o sucesso de seu governo vai ser o sucesso do povo guatemalteco, que tanto necessita voltar a recuperar a fé e a esperança na democracia", expressou o presidente da Costa Rica.

Na semana passada, Arévalo anunciou que as ações do Ministério Público são "um golpe de Estado absurdo, ridículo e perverso", que busca evitar sua posse.

O Tribunal Eleitoral da Guatemala informou que os resultados das eleições "estão oficializados e são inalteráveis", apesar das tentativas do Ministério Público de anulá-los.