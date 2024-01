Na Argentina, eliminação de subsídios começa a valer em 1º de janeiro

Porta-voz do governo da Argentina, Manuel Adoni afirmou nesta quarta-feira, 13, que o corte de subsídios anunciado na terça-feira, 12, pelo ministro da Economia, Luis Caputo, começa a valer em 1º de janeiro. Durante entrevista coletiva, Adoni reafirmou no período da manhã desta quarta a necessidade de medidas, para tentar equilibrar as contas públicas.

O porta-voz disse que por enquanto o governo anunciou apenas "um pacote de medidas urgentes, que consideramos inevitáveis para evitar a catástrofe". O governo pretende complementar essas medidas iniciais com outras para melhorar a economia, a ser anunciadas nas próximas semanas, informou.

Segundo o funcionário, a intenção é evitar a hiperinflação e um crescimento ainda maior no índice de pobreza. "Nosso norte mais urgente é o déficit zero", ressaltou, reforçando a necessidade de equilibrar as contas públicas.