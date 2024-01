Ministério da Saúde do Hamas diz estar sem vacinas infantis

O anúncio ocorreu mais de dois meses após o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, em um momento em que as organizações internacionais humanitárias alertam para as terríveis condições de vida neste território palestino.

O Ministério da Saúde do Hamas, que governa a Faixa de Gaza, disse nesta quarta-feira (13) que seu fornecimento de vacinas infantis estava esgotado e advertiu para "consequências catastróficas".

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, advertiu no domingo que o "sistema de saúde de Gaza está de joelhos e colapsando".

O Ministério da Saúde do Hamas fez um apelo às instituições internacionais para que forneçam vacinas, urgentemente, "para evitar um desastre".

A guerra foi desencadeada pelo sangrento ataque do movimento islamista em 7 de outubro em Israel, no qual 1.200 pessoas morreram, e outras 240 foram sequestradas, segundo as autoridades.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre na Faixa de Gaza, que deixou até agora mais de 18.400 mortos, a maioria mulheres e menores, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.

