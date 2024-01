Milan se consola com a Liga Europa; Newcastle é eliminado

O Milan terminou com 8 pontos, os mesmos do PSG, mas o critério de desempate nos duelos diretos acabou dando a classificação ao atual campeão francês.

O Paris Saint-Germain, que empatou em 1 a 1 em sua visita ao Borussia Dortmund, ficou em segundo lugar e deixou italianos e ingleses sem vaga nas oitavas. O Milan pelo menos se consola com a terceira colocação, o que lhe permite disputar o playoff para as oitavas da Liga Europa, enquanto o Newcastle, quarto e último, se despediu das competições europeias deste ano.

O Milan venceu por 2 a 1 na reta final em sua visita ao Newcastle, nesta quarta-feira (13), pela sexta e última rodada do grupo F da Liga dos Campeões, em que nenhum dos dois times conseguiu se classificar para as oitavas de final, principal objetivo de ambos.

A noite havia começado bem para o Newcastle, que saiu na frente aos 33 minutos com um chute forte do brasileiro Joelinton.

Esse gol praticamente classificava os 'Magpies' e obrigava o PSG a partir com tudo em busca da vitória. Mas o Newcastle não conseguiu manter a vantagem e viu o Milan virar ao jogo, empatando primeiro através do americano Christian Pulisic (59') e depois desferindo um golpe fatal aos 84 minutos de jogo, por meio do nigeriano Samuel Chukwueze.

Esse último gol também fez desaparecer as chances de Liga Europa para o Newcastle, cujo ambicioso projeto após ser adquirido por donos sauditas terá que esperar por uma oportunidade melhor para brilhar no principal torneio do continente.

