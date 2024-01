Mais de 400 crianças assassinadas em menos de um ano no Equador

Pelo menos 455 crianças e adolescentes foram assassinados entre janeiro e setembro no Equador, onde na segunda-feira quatro menores, incluindo um bebê, foram mortos a tiros por pistoleiros, afirmou a Defensoria do Povo nesta quarta-feira (13).

No país, "455 menores foram assassinados apenas entre janeiro e setembro de 2023", destacou a Defensoria em comunicado. "A situação na província de Guayas é particularmente grave", onde a maioria dos casos é registrada, acrescentou o texto.

De acordo com o relatório semestral do Observatório Equatoriano de Crime Organizado, entre janeiro de 2019 e junho de 2022, os homicídios de jovens entre 15 e 19 anos aumentaram 500% no país, assolado pelo narcotráfico e por gangues criminosas.