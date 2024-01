Mãe de Narumi diz estar com 'alma destroçada' no julgamento sobre seu homicídio na França

Há uma semana, Nicolás Zepeda se apresenta a uma corte de apelação em Vesoul, no leste da França, após recorrer de uma primeira condenação em 2022 a 28 anos de prisão pelo assassinato premeditado de Narumi Kurosaki. Ele pode ser sentenciado à prisão perpétua.

"O que aconteceu no quarto dela? Quão horrível foi? Gostaria de saber qual sofrimento Narumi viveu. Mas este homem nunca dirá a verdade, eu sei!", disse à corte Taeko Kurosaki, de 56 anos, alfinetando o chileno.

"Não sei quantas vezes pensei em me juntar a ela", disse, nesta quarta-feira (13), a mãe de Narumi Kurosaki, estudante japonesa assassinada supostamente pelo chileno Nicolás Zepeda, relatando o sofrimento que vive desde o desaparecimento da filha, em 2016.

"Nunca vou te perdoar, Zepeda", afirmou Kurosaki, com um lenço em uma das mãos e a voz embargada, mas sem fraquejar durante seu intenso depoimento, que durou cerca de seis horas.

Depois dos testemunhos emocionados de suas outras duas filhas na terça-feira, Taeko Kurosaki expressou seu amor por Narumi, relatou sua infância e seus sonhos de estudar no exterior, mas também o sofrimento que vive desde seu desaparecimento.

"Ao fim de dois meses, havia perdido 17 quilos (...) Estava e estou psicológica e fisicamente destruída, arrasto meu corpo despedaçado e minha alma destroçada", explicou.

"As três, sua família, fomos assassinadas indiretamente", sentenciou Kurosaki. "Não sei quantas vezes pensei em me unir a Narumi, tentei me suicidar", acrescentou.

Em 23 de julho de 2020, data em que Nicolás Zepeda foi extraditado para a França, mas também dia do aniversário de Narumi, ela sentiu que sua filha lhe enviou uma "sinal" e compreendeu "que ela não fazia mais parte deste mundo".

Imersa na dor, Taeko Kurosaki também se perguntou se Nicolás Zepeda poderia ser perdoado quando deixar a prisão. "Se houver um indulto ao final destes anos, eu também poderia cometer o mesmo crime", declarou, fazendo alusão a uma possível vingança.