Indhu Rubasingham, primeira mulher na direção do ilustre National Theatre de Londres

A britânica Indhu Rubasingham foi nomeada diretora do National Theatre de Londres, situado no Reino Unido, tornando-se a primeira mulher a ocupar este cargo em um dos teatros mais prestigiados do mundo.

"É uma grande honra ser nomeada diretora do National Theatre", reagiu Rubasingham em um comunicado publicado nesta quarta-feira (13) no site do teatro. "Para mim é o melhor trabalho do mundo", acrescentou.

Rubasingham é, também, a primeira pessoa de uma minoria a assumir o controle deste teatro localizado às margens do Tâmisa, no centro da capital britânica.