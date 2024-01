Governo da Alemanha alcança acordo sobre orçamento

O Tribunal Constitucional alemão provocou uma crise orçamentária e uma crise política no mês passado, ao censurar o uso de fundos especiais. A medida obrigou o governo do social-democrata Olaf Scholz a revisar os orçamentos de 2023 e 2024.

"Há um acordo", disse à AFP uma fonte do governo, que não revelou os detalhes.

Os partidos da coalizão alemã liderada por Olaf Scholz chegaram a um acordo para solucionar a crise orçamentária e política desencadeada por uma decisão judicial que censurou os planos do governo, afirmou uma fonte governamental nesta quarta-feira (13).

Desse modo, o principal tribunal do país cancelou a transferência de 60 bilhões de euros (64 bilhões de dólares) de créditos não utilizados da pandemia que seriam destinados a investimentos ecológicos e apoio à indústria.

O tribunal considerou que o governo de Scholz violou as rigorosas regras orçamentárias do país, ao fazer essa realocação de gastos. A decisão provocou uma crise política e deixou um buraco no orçamento de 17 bilhões de euros (18 bilhões de dólares) para o próximo ano.

