Fora das competições europeias, United vive temporada para esquecer

Fora das competições europeias após a eliminação na Liga dos Campeões como lanterna de sua chave, o Manchester United vive uma temporada para esquecer, com o técnico Erk ten Hag na corda bamba e o clube em um interminável processo de venda. O United, vencedor de três Champions (1968, 1999 e 2008), caiu na fase de grupos do torneio na última terça-feira, algo que não acontecia desde a temporada 2005/2006. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esta foi a quarta vez na história que um time inglês encerra sua participação no principal torneio de clubes do continente como lanterna, contando Blackburn Rovers (1995/1996) e Manchester City (2012/2013), que teve pela frente um grupo muito mais disputado, com Real Madrid, Borussia Dortmund e Ajax.

O melhor resultado dos 'Red Devils' na Champons na última década foram as quartas de final em 2014 e 2019. Em 2023, o time sofreu quatro derrotas em seis jogos. Ainda assim, teve o melhor ataque da chave (12 gols, tal como o líder Bayern de Munique), mas afundou com o péssimo desempenho defensivo (15 gols sofridos, recorde para uma equipe da Premier League). Terminar a fase de grupos atrás de Copenhagen e Galatasaray, equipes com menos recursos, e ficar fora de todas as competições europeias gerou reações na imprensa inglesa. O jornal The Times abriu seu caderno de esportes com uma foto do capitão do United, Bruno Fernandes, agachado com as mãos no gramado e a manchete "Rock bottom", expressão que tem o mesmo significado de "Fundo do poço" e faz um jogo de palavras com "bottom", equivalente a "último", ou "lanterna", na linguagem esportiva.

"É o fim da linha na Europa para o United, uma temporada para esquecer que toma um novo rumo", avalia o 'Daily Mail'. Já o 'The Sun' destaca que o time "nem teve o consolo da Liga Europa", já que não conseguiu ser o terceiro colocado da chave. Depois da eliminação na Copa da Liga Inglesa, da qual foi campeão da última edição, o Manchester United só tem agora a Premier League e a Copa da Inglaterra para disputar, algo não necessariamente negativo, tendo em vista as atuais carências da equipe. "Acho que é o melhor entre os piores cenários", resumiu o ex-zagueiro Rio Ferdinand, pilar defensivo dos 'Red Devils' nos anos 2000.

"Eu teria preferido ficar totalmente eliminado da Europa para me concentrar no campeonato e recuperar a forma dos jogadores do que participar da Liga Europa e ter que ainda fazer esforços", acrescentou Ferdinand.