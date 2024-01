Filho de Biden nega que seu pai esteja envolvido em seus negócios

Hunter Biden, filho mais novo do presidente americano, deu uma entrevista coletiva incomum nesta quarta-feira (13) para isentar seu pai de estar envolvido em seus polêmicos negócios, amplamente criticados pela oposição republicana.

"Permita-me dizer da forma mais clara possível: meu pai não participou financeiramente em meus negócios", afirmou Hunter Biden diante do Congresso dos Estados Unidos.

"Nem como advogado em exercício nem como membro do conselho de administração (da gigante do gás ucraniana) Burisma, nem na minha associação com um empresário chinês nem nos meus investimentos aqui ou no exterior, e muito menos como artista", enumerou.