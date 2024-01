'Exausto', Nick Kyrgios confessa que não quer mais jogar tênis

Desde o torneio de Tóquio em outubro de 2022 (derrota nas quartas de final para o americano Taylor Fritz), ele disputou apenas um jogo (derrota em junho de 2023 em Stuttgart, para o chinês Yibing Wu), e no último sábado anunciou que não vai participar do Aberto da Austrália, em janeiro de 2024.

Kyrgios operou o joelho em janeiro, e teve que cancelar seu retorno às quadras em Wimbledon, torneio que alcançou a final em 2022 contra Novak Djokovic, depois de romper um ligamento no punho.

"Estou exausto, cansado. Tive que passar por três cirurgias", declarou Kyrgios no podcast "On Purpose with Jay Shetty".

"Sempre quis ter uma família e não sentir dor. Quando me levanto, não consigo andar sem ter dor. É difícil", continuou o jogador, que chegou a ser número 13 no ranking da ATP em 2016.

"Se dependesse de mim, eu realmente não quero mais jogar, para ser sincero. Tenho que continuar, ainda tenho muito para dar, mas, por mim, não sinto mais vontade de jogar".

"Eu só quero jogar por mais um ou dois anos", concluiu o tenista. "Eu odiaria passar por outra cirurgia ou algo assim. Então eu acho que ainda consigo ter um ou dois anos bons".

bur-pst/aha/mdm/bde/dam/an/cb/aa