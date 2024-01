Ex-presidente hondurenho Porfirio Lobo se apresenta à justiça acusado de corrupção

O ex-presidente hondurenho Porfirio Lobo se apresentou a um tribunal, nesta quarta-feira (13), acusado de corrupção durante seu mandato, no início de um julgamento que também atinge o ex-chefe de Estado Juan Orlando Hernández, preso por narcotráfico nos Estados Unidos.

"Já começou a audiência de declaração do acusado", o ex-presidente Lobo (2010-2014), informou à AFP o porta-voz do Ministério Público, Carlos Morazán.

Nesta audiência, que contou com a presença apenas das partes, são lidas as acusações contra os acusados, antes da fase pública do julgamento.