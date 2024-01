EUA expressou a Israel sua 'preocupação' com vítimas civis em Gaza

Os Estados Unidos expressaram a Israel sua preocupação com as vítimas civis na Faixa de Gaza, destacou a Casa Branca nesta quarta-feira (13), depois que o presidente Joe Biden alertou Israel que poderia perder apoio internacional pelo "bombardeio indiscriminado" do território.

"Vimos tendo preocupações e as temos expressado sobre a continuidade desta campanha militar, inclusive reconhecendo que foi o Hamas quem começou isto", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, em alusão aos ataques de 7 de outubro, lançados pelo grupo islamista palestino contra Israel e a retaliação deste com o bombardeio constante de Gaza.