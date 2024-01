Embarcação 'Ocean Viking' resgata 26 migrantes no Mediterrâneo

A embarcação "Ocean Viking", que funciona como ambulância e é financiada pela SOS Méditerranée, resgatou 26 migrantes que estavam em perigo nesta quarta-feira (13) no trecho do Mar Mediterrâneo ao longo da costa da Líbia, anunciou a ONG.

Desde janeiro de 2023, 2.210 migrantes foram declarados desaparecidos em sua tentativa de chegar à Europa através do Mar Mediterrâneo, a rota migratória mais perigosa do mundo, de acordo com a Organização Internacional pra as Migrações (OIM).

