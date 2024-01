Em povoado do Essequibo, pensa-se mais em sobreviver do que na disputa Venezuela-Guiana

Mango Landing está localizada em plena floresta do Essequibo, distante da acalorada disputa entre Venezuela e Guiana por esse território. Nesse povoado isolado, onde tudo é caro e o principal sustento, a mineração, está minguando, a maior preocupação é sobreviver.

"Os políticos fazem suas próprias coisas e nós pagamos o preço", afirma Robinson Flores, venezuelano de 52 anos, que vive há oito em "Mangolândia", a poucos passos da Venezuela e em frente às águas lamacentas do rio fronteiriço Wenamu. Para chegar de Georgetown, a capital guianesa, são necessários vários dias de barco.

O povoado é controlado por uma delegacia da polícia guianesa, que foi reforçada há várias semanas com soldados.

Algumas partes de "Mangolândia" dão a impressão de uma cidade fantasma. Muitas casas de madeira estão abandonadas, com os telhados quebrados, e uma exuberante vegetação se apodera delas.

"Aqui sobrevivemos com o que temos", resume Flores, que tem um corte de facão na panturrilha esquerda, coberto com um curativo feito com "vinagre, creme antifúngico, papel" e fita adesiva.

No extremo oeste da Guiana, como nos Estados Unidos há séculos atrás, a febre do ouro trouxe pessoas de diversos lugares. Os mineradores não consideram a atividade lucrativa quando se pesa o alto custo de vida em relação ao que é extraído. E muitos se dão por vencidos.