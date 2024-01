Dow Jones fecha acima dos 37.000 pontos, um recorde, após decisão do Fed

A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta quarta-feira (13), com seu principal índice, Dow Jones, alcançando um nível recorde, após a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de manter inalteradas suas taxas de juros, e o anúncio de possíveis cortes no próximo ano.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,40% e terminou pela primeira vez na história acima dos 37.000 pontos, a 37.090,24. O índice tecnológico Nasdaq subiu 1,29%, a 14.720,66 pontos, e o S&P 500 avançou 1,37%, a 4.707,09.