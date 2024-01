Donald Tusk presta juramento como primeiro-ministro da Polônia

O político pró-UE Donald Tusk prestou juramento nesta quarta-feira (13) como novo primeiro-ministro da Polônia, encerrando oficialmente os oito anos de governo nacionalista de tendência populista.

Os ministros do novo governo tomaram posse diante do presidente conservador Andrjez Duda, aliado do Executivo anterior do Partido Lei e Justiça (PiS).

Tusk, que foi primeiro-ministro de 2007 a 2014, prometeu restabelecer a posição da Polônia dentro da União Europeia (UE), após as relações tensas do Executivo anterior com Bruxelas.