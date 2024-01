Copom reduz Selic em 0,5 ponto percentual, a 11,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) voltou a cortar a Selic, sua taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, nesta quarta-feira (13), a 11,75%, devido à "trajetória de desinflação" observada na economia.

Trata-se do quarto corte consecutivo adotado pelo Copom, que informou sua decisão em um comunicado ao final de sua última reunião do ano, alinhada com as expectativas do mercado.