Congresso da Colômbia investiga recursos do narcotráfico em campanha de Petro

Uma comissão da Câmara Baixa do Congresso da Colômbia anunciou, nesta quarta-feira (13), uma investigação sobre a possível entrada de dinheiro do narcotráfico na campanha do presidente Gustavo Petro, com base em acusações da ex-mulher de um dos seus filhos.

"A Comissão de Investigação e Acusação da Câmara dos Representantes ordenou a abertura de uma investigação prévia contra o senhor presidente da república", diz o comunicado divulgado pela única entidade com poderes para destituir o presidente da Colômbia.

Primeiro passo para um eventual julgamento político de Gustavo Petro, a decisão foi tomada após a avaliação de provas do Ministério Público (MP) no processo por lavagem de dinheiro conduzido contra Nicolás Petro, filho do presidente, que participou da sua campanha presidencial na região Caribe, detalha o comunicado.