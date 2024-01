Comunicado do Business Wire :Worldcoin Foundation

A Worldcoin introduziu hoje uma atualização de protocolo - World ID 2.0, um passaporte digital mais poderoso e que preserva a privacidade da "humanidade", equipado com interessantes integrações de aplicativos* e um conjunto de novos recursos. Os serviços de verificação de humanidade vêm se expandindo no México e em Singapura, aumentando o acesso mundial ao World ID 2.0. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231213415022/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The World ID 2.0 Passport.

O World ID 2.0 torna mais fácil distinguir entre robôs e seres humanos verificados online, enquanto preservam a privacidade com aplicativos e serviços populares com novas integrações pré-construídas. O protocolo será integrado a plataformas populares de comércio eletrônico, jogos eletrônicos e mídia social, incluindo: Shopify, Mercado Libre, Minecraft, Reddit e Telegram. Demonstre personalidade, não identidade O rápido avanço mundial da inteligência artificial acelerou a necessidade de diferenciar entre conteúdo online gerado por seres humanos e por IA. Conforme relatado pela CNBC, os varejistas estão perdendo cerca de US$ 100 bilhões por ano com fraudes em devoluções, robôs e acúmulo de cupons. Enquanto isto, o setor de jogos digitais luta para combater os robôs que impactam o número real de seres humanos que jogam online e foram alegados para vencer seres humanos de modo fraudulento em jogos competitivos. O World ID visa fornecer um nível de identidade digital descentralizada, possibilitando ações anônimas para o benefício de cada ser humano único online. Com o passaporte digital de humanidade, as pessoas podem verificar em um aplicativo ou serviço que são seres humanos sem revelar sua identidade, sendo que as marcas podem garantir que suas ofertas e serviços estão sendo utilizados conforme pretendido. O World ID 2.0 também oferece novos níveis de verificação para proporcionar aos desenvolvedores opções ao implementar requisitos de verificação de humanidade em seus aplicativos ou serviços. As integrações de aplicativos indicam maior utilidade Usuários e empresas se beneficiam do World ID. Novas integrações com aplicativos como Shopify, Telegram, Minecraft, Reddit e Mercado Libre, junto com integrações existentes com aplicativos como Discord, Talent Protocol e Okta's Auth0, significa que as pessoas podem verificar de modo rápido e fácil sua humanidade nas plataformas que usam todos os dias. E com uma nova plataforma de desenvolvedor de alto desempenho, permitindo que os construtores integrem facilmente "Sign in with World ID" (Entrar com World ID) em seus aplicativos, novas integrações são adicionadas toda semana, todas visíveis no novo Worldcoin App Store.

Novos níveis de verificação oferecem maior acesso e flexibilidade Quase cinco milhões de pessoas ao redor do mundo têm agora um World ID, e mais de 2,5 milhões verificaram sua humanidade em um Orb de modo que possam utilizar totalmente seu World ID. Com seus novos níveis de verificação, o World ID 2.0 apresenta mais formas para as pessoas usarem seu World ID com base nas necessidades de segurança do aplicativo e garantir que as pessoas não compartilhem mais informações do que precisam ou desejam para um determinado aplicativo. Da verificação de dispositivos para maior conveniência e acessibilidade à verificação Orb com autenticação facial adicional para casos de uso de alta segurança, agora há uma forma de todos usarem seu World ID, mesmo que ainda não tenham tido a oportunidade de verificar em um Orb.

Como obter um World ID Obter um World ID é tão simples quanto baixar uma carteira compatível, iniciando com o World App, que é concebido para dar suporte a 94,5% dos smartphones iOS e 98,2% dos smartphones Android em uso hoje. A verificação inicial de um World ID oferece um nível básico de proteção com Device Auth e um World ID verificado pelo Orb proporciona um melhor uso para aplicativos ou serviços que exigem maior segurança e verificação. Acesse https://worldcoin.org/find-orb ou verifique o World App para encontrar um local de verificação Orb perto de você. Um olhar no impulso e expansão da Worldcoin