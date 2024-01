Comunicado do Business Wire :WHOOP

WHOOP announces its "Year In Review" celebrating that 2023 was the year human performance became a lifestyle. (Photo: Business Wire)

WHOOP, a empresa de desempenho humano, divulgou hoje seu relatório anual Year in Review, com destaque às formas pelas quais os membros liberaram suas obsessões saudáveis em 2023, identificando padrões de saúde e bem-estar para 2024. A comunidade WHOOP aumentou seu compromisso com sua saúde e condicionamento físico geral, ao obter informações inestimáveis sobre sono, esforço, recuperação e estresse, à medida que a WHOOP transforma uma compreensão dinâmica do corpo em uma obsessão saudável, possibilitada pelas suas mais recentes inovações, incluindo Stress Monitor, Strength Trainer e WHOOP Coach.

-- O consumo de álcool vem baixando. Os membros da WHOOP consumiram álcool com menos frequência em 2023, mas quando o fizeram, consumiram mais, com uma média de três doses por sessão.

"'Year in Review' é um dos nossos recursos favoritos para lançamento a cada ano", disse Will Ahmed, Fundador e Diretor Executivo da WHOOP. "É um importante modo de comemorar as conquistas de nossos membros e refletir sobre as tendências em transformação ao redor do mundo."

O ano passado revelou que as maiores tendências em saúde e bem-estar estiveram centradas em mudanças de estilo de vida visando otimizar o desempenho. Desde mudanças no consumo de álcool até o surgimento de novos comportamentos de recuperação, como banhos de gelo e terapia de luz vermelha, 2023 viu um influxo de hábitos circadianos, nutricionais, de longevidade e promoção da saúde. Os dados da WHOOP mostram que mesmo as menores mudanças de comportamento podem ter um grande impacto no corpo e na mente.

-- Quando os membros recebiam luz solar pela manhã, se comparado aos dias em que não o faziam, a consistência do sono era maior e dormiam mais, em média 14 minutos adicionais por semana.

-- Quando os membros praticavam alimentação diurna (consumiam todas as refeições durante o dia), se comparado aos dias em que não o faziam, a consistência do sono também era maior e obtinham mais qualidade de sono, com média de 42 minutos adicionais por semana.

-- Catching zzz's Em média, os membros internacionais da WHOOP atingiram: Sono restaurador médio: 40% Média de horas de sono: 7 Eficiência média do sono: 89%

-- Madrugadores e notívagos Horário médio de dormir e despertar por país: Primeiro horário de dormir: Austrália às 22h46, último horário no Catar à 1h50 Horário de despertar mais cedo: África do Sul às 6h40, último horário Catar às 9h38

-- O sono é cultural: A cidade que nunca dorme é Dubai, mas em locais conhecidos pela vida noturna também se dorme mal (Las Vegas, NV; Miami, FL)

Esforço - A otimização do condicionamento físico vai além da academia

Quando se trata de melhorar o desempenho em torno do esforço e da atividade, a nutrição adequada desempenha um papel essencial.

-- O 1% dos maiores ganhadores de esforço (definidos como aqueles membros com esforço médio mais alto) registram dietas vegetarianas, veganas e kosher mais do que outros. Em média, estes membros têm 45 anos.

-- Os membros da WHOOP relataram usar mais creatina (+41%) como parte da ingestão de suplementos. O consumo de proteínas também teve um aumento em 2023 (+38%).

Atividades com benefícios multifuncionais estão ganhando popularidade.

-- Atingir alvos na Zona 2 de treinamento, que é feito a 60-70% da frequência cardíaca máxima, permite que o corpo forme uma base aeróbica, aumente a resistência, otimize o condicionamento físico e libere ganhos de desempenho. Em geral é feito ao ar livre, onde os membros também aproveitam os benefícios da luz solar.

-- Atividades recreativas estão em alta, uma vez que as pessoas preferem o condicionamento físico em equipe. Entre aquelas que tiveram uma forte adoção em 2023 estão pickleball, futebol, críquete, rugby e paddle.

Os mais novos embaixadores da saúde não são atletas, são artistas

-- O desempenho no palco também aumentou em 2023, com 19% mais membros da WHOOP, que o registrou como uma atividade de esforço ano após ano. Muitos dos principais artistas do mundo contam com a WHOOP para ajudá-los a escolher hábitos mais saudáveis, otimizar o sono e os horários de viagem para estarem em seu melhor, incluindo o produtor musical e compositor DJ Zedd.

"Nossa comunidade conquistou muito em 2023 e estamos confiantes de que a WHOOP irá ajudar os membros a alcançar ainda mais no próximo ano", disse Ahmed. "Este recurso chega em um momento perfeito, à medida que nossos membros refletem sobre suas metas e se preparam para iniciar 2024 com novas ambições. A WHOOP estará lá para ajudá-los."

Para acessar e revisar a comunidade WHOOP Year in Review, acesse: whoop.com/2023-year-in-review. Relatórios individuais e personalizados do Year in Review estarão disponíveis aos membros no aplicativo WHOOP.

Até 18 de dezembro, a WHOOP irá promover sua oferta de fim de ano. Por tempo limitado, os clientes podem aproveitar 10% de desconto em assinaturas pré-pagas; 12 meses por US$ 215 ou 24 meses por US$ 359. Para presentear com a WHOOP neste período de festas, acesse www.whoop.com.

Para tornar o acesso à WHOOP ainda mais conveniente do que nunca, está disponível para compra na Amazon.com, bem como na Best Buy e Dick's Sporting Goods. A WHOOP oferece atualmente um teste gratuito de um mês para ajudar todos a iniciar sua jornada, disponível em www.whoop.com.

SOBRE A WHOOP

WHOOP, a empresa de desempenho humano, oferece um instrutor portátil de saúde e condicionamento físico para ajudar as pessoas a alcançar suas metas. A comunidade WHOOP oferece a melhor tecnologia portátil de sua classe, respostas práticas e recomendações sobre recuperação, sono, treinamento e saúde. A WHOOP atende atletas profissionais, diretores executivos da Fortune 500, executivos, entusiastas de fitness, militares, trabalhadores da linha de frente e qualquer pessoa que deseja melhorar seu desempenho. A WHOOP Unite é uma solução abrangente dedicada a dar suporte a organizações em uma ampla gama de setores com capacitação, informações organizacionais e programas de saúde. Estudos mostram que a WHOOP pode mudar positivamente o comportamento, aumentar o sono e melhorar os biomarcadores fisiológicos. Fundada em 2012, a WHOOP tem sede em Boston e arrecadou mais de US$ 400 milhões em capital de risco. A última rodada de financiamento tornou a WHOOP a empresa autônoma de aparelhos portáteis mais valiosa do mundo. Acesse www.whoop.com para mais informação e se conecte com a WHOOP no Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e YouTube.

