Comunicado do Business Wire :NIQ

A NIQ, líder global em dados e soluções analíticas, tem o prazer de anunciar a criação da NIQ Labs, uma iniciativa inovadora que pretende aproveitar o poder coletivo de talentos e capacidades de alto nível adquiridos por meio de fusões e aquisições estratégicas. Posicionada como uma potência da inovação dentro do compromisso da NIQ de incentivar o crescimento sustentável por meio de investimentos que melhorem o desempenho, a NIQ Labs está preparada para ser pioneira no futuro de produtos e soluções inventivas destinadas a enfrentar os desafios da indústria. Nos últimos dois anos, a NIQ investiu mais de US$ 1 bilhão em investimentos operacionais em novos dados e capacidades para construir o Full View? do comportamento de compra do consumidor para solucionar problemas dos clientes e revelar caminhos para o crescimento. Com o auxílio de investimentos, a NIQ Labs explora vários ativos de dados com o emprego de ferramentas intuitivas de business intelligence (inteligência de negócios) que oferecem percepções detalhadas e análises preditivas do mercado conduzidas por IA generativa (GenAI) e ciência de dados confiável.

Com a apresentação da NIQ Labs, a empresa tem orgulho de anunciar a primeira nova ferramenta, o "NIQ Ask Arthur", uma ferramenta transformadora baseada em GenAI que será integrada à plataforma Discover. Esta solução revolucionária capacita os usuários com pesquisa global assistida por IA e recomendações personalizadas com base em Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs) e análises sempre ativas. Com a oferta de percepções geradas por IA em relatórios, o "NIQ Ask Arthur" simplifica a interpretação de dados complexos e facilita a tomada de decisão informada. Seus recursos de IA interativa possibilitam investigações mais detalhadas, que orientam os usuários por amplos conjuntos de dados e oferecem percepções práticas. O "NIQ Ask Arthur" é uma ferramenta revolucionária que remodela a tomada de decisão baseada em dados e exemplifica o compromisso da NIQ de entregar soluções de análise de última geração que incentivam as empresas em direção ao sucesso no cenário dinâmico dos dias de hoje. Por meio da criação da NIQ Labs, o "NIQ Ask Arthur" garante a segurança dos dados e tira proveito dos melhores modelos e ferramentas disponíveis neste cenário tecnológico emergente em rápida evolução.

"A apresentação da solução "NIQ Ask Arthur" estabelece um marco entusiasmante para a NIQ Labs e a plataforma Discover. Esta ferramenta de ponta com tecnologia GenAI revoluciona a inovação e exploração dos dados ao oferecer aos usuários pesquisa global orientada por IA e recomendações personalizadas que redefinem a forma como as percepções são aproveitadas", disse Troy Treangen, diretor de produto, NIQ. O "NIQ Ask Arthur" representa um salto em direção ao nosso compromisso de oferecer soluções analíticas de alto nível, simplificando dados complexos e capacitando os tomadores de decisão com percepções práticas. É mais do que só uma ferramenta; é um fator decisivo que modela o futuro da tomada de decisão baseada em dados e exemplifica a dedicação da NIQ à inovação no dinâmico ambiente de negócios atual"