Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

"O ecossistema bancário está se tornando mais robusto no Brasil, com uma crescente profundidade e variedade de serviços", disse Owen Wheatley, sócio-líder do ISG Banking and Financial Services. "Para permanecerem flexíveis e competitivos, os bancos estão recorrendo a um ecossistema composto por uma rede complexa de integradores de sistemas e plataformas, prestadores de serviços e fornecedores de software."

O relatório 2023 ISG Provider Lens? Digital Banking Services para o Brasil conclui que a crescente concorrência das fintechs levou os bancos históricos do Brasil a se concentrarem em tecnologias que irão melhorar seus processos, modelos de negócios e experiência do cliente (CX). Os bancos estão se modernizando, migrando os sistemas legados para a nuvem para ganhar agilidade e flexibilidade e para melhor satisfazer as necessidades dos seus clientes, afirma o ISG.

Os bancos no Brasil estão optando por plataformas bancárias e de pagamento mais responsivas para evitar a crescente concorrência no mercado, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), um empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

O Banco Central do Brasil está promovendo a democratização e a inovação de produtos e serviços bancários, afirma o relatório do ISG. Dois dos principais novos serviços são Pix e Open Finance.

Introduzido em 2020, o Pix é uma infraestrutura aberta de pagamentos instantâneos, uma plataforma neutra que oferece aos usuários amplo acesso ao ecossistema bancário em igualdade de condições, resultando em maior concorrência no mercado, afirma o relatório. Segundo relatório do ISG, o Pix rapidamente se tornou o principal meio de pagamento entre os brasileiros. Os prestadores de serviços desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das funcionalidades do Pix, construindo as integrações necessárias para executar transações dentro do tempo de resposta estabelecido e implementando mecanismos de segurança robustos, afirma o ISG.

O Open Finance é um modelo de partilha de informação financeira autorizada pelos clientes entre instituições e visa tornar o mercado financeiro mais aberto e acessível, afirma o relatório do ISG. O objetivo é aumentar a concorrência entre as instituições participantes, permitindo-lhes oferecer produtos e serviços aos clientes dos seus concorrentes. De acordo com o relatório do ISG, um dos benefícios periféricos do Open Finance é que se espera que ele melhore a CX geral ao usar produtos e serviços financeiros. Embora o Pix seja facilmente compreensível e traga benefícios concretos imediatos, o valor do Open Finance é menos óbvio e requer um esforço coletivo dos agentes envolvidos para explicar melhor as suas vantagens e torná-lo menos abstrato, afirma o ISG.

"À medida que o Open Finance ganha força, o ambiente bancário no Brasil deve se tornar ainda mais competitivo", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "Será esperado que os bancos líderes se reinventem constantemente, incorporando novas tecnologias e oferecendo um serviço cada vez mais personalizado e diferenciado."

O relatório também examina os planos do Banco Central do Brasil para lançar sua própria moeda digital, conhecida como Drex.

O relatório 2023 ISG Provider Lens? Digital Banking Services para o Brasil avalia as capacidades de 30 fornecedores em três quadrantes: Core Banking Technology and Integration Services, Payment Modernization Technology Services e Banking Business Process as a Service.