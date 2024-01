Comunicado do Business Wire :GIGABYTE Technology

A GIGABYTE Technology, uma pioneira de TI cujo foco é avançar as indústrias globais por meio de sistemas de computação em nuvem e IA, e elevar as experiências do usuário com inovação de hardware, está chegando à CES com o tema "Futuro da COMPUTAÇÃO", que visa destacar o desempenho do produto que permite sucessos em uma era capacitada por IA e consciente do meio ambiente.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231212576629/pt/

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

GIGABYTE is carrying forward its booth theme, "Future of COMPUTING" from COMPUTEX to CES 2024. (Photo: One of the highlights - AI/HPC servers)