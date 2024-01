Comunicado do Business Wire :AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

No fim de novembro de 2023, a AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health), uma empresa farmacêutica austríaca com sede em Viena, recebeu autorização da Autoridade de Saúde Canadense (Health Canada) para seu Landiolol, bloqueador ?1 cardiosseletivo de ação ultracurta. O medicamento é utilizado em terapia intensiva para tratar fibrilação atrial e palpitação atrial (taquicardia supraventricular), além de taquicardia sinusal não compensatória, ou seja, quando o batimento cardíaco acelera de modo agudo sem causa identificável. A autorização permite que um determinado grupo de pacientes em terapia intensiva tenha acesso a uma opção terapêutica adicional. Além disto, abre as portas ao mercado norte-americano para a AOP Health.

O Landiolol, que já está autorizado na UE, vem sendo repetidamente apresentado à comunidade médica canadense em congressos médicos internacionais. No Canadá, o Landiolol apenas estará disponível em hospitais.

Martin Steinhart, Diretor Executivo da AOP Health: "A aprovação do Landiolol no Canadá é um grande sucesso para nós, pois mostra que ajudamos a expandir as opções de terapia a pacientes em terapia intensiva mediante nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento."

Distribuidor LocalO Landiolol será lançado e distribuído através de um parceiro local, Trimedic Therapeutics Inc.

Csilla Repas, Diretora da Aliança Corporativa de Saúde da AOP, explica: "Como uma parte interessada estabelecida no setor de saúde canadense e especialista no campo de medicina de terapia intensiva, a Trimedic Therapeutics Inc. possui o conhecimento necessário para acompanhar com sucesso a entrada no mercado. Sentimos o prazer de ter podido adquirir um sólido parceiro na Trimedic Therapeutics Inc. para esta importante tarefa."

Sobre a Taquicardia SupraventricularA taquicardia supraventricular (incluindo fibrilação atrial e palpitação atrial) pode ocorrer em pacientes com e sem doença cardíaca. Uma vez que estas condições podem prejudicar a função cardíaca e, assim, ocasionar problemas críticos do sistema cardiovascular, necessitam atenção médica imediata. Quando comparado a outros betabloqueadores seletivos ?1, os betabloqueadores de ação ultracurta da AOP Health são caracterizados por um início de efeito mais rápido e uma ligeira redução da frequência cardíaca sem diminuir significativamente a pressão arterial. O uso deste betabloqueador administrado por via intravenosa é limitado a situações agudas e emergências, não sendo pretendido para tratar arritmias cardíacas crônicas.

Sobre a AOP HealthO AOP Health Group incorpora diversas empresas, incluindo a AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH com sede em Viena, Áustria ("AOP Health"). O AOP Health Group é o pioneiro na Europa em terapias integradas para doenças raras e em cuidados intensivos. Nos últimos 25 anos, o Grupo se tornou um provedor estabelecido de soluções terapêuticas integradas, ao operar desde sua sede em Viena, suas subsidiárias e escritórios de representação em toda a Europa e Oriente Médio, bem como por meio de parcerias ao redor do mundo. A indicação "Necessidades. Ciência. Confiança." resume a base de sucesso do Grupo: criar confiança através de um nível continuamente elevado de investimento em pesquisa e desenvolvimento e uma orientação altamente consistente e pragmática às necessidades de todas as partes interessadas, sobretudo pacientes e suas famílias, bem como profissionais de saúde que os tratam.