Comunicado do Business Wire :Andalusia Labs

A Andalusia Labs, anteriormente conhecida como RiskHarbor, líder global em infraestrutura de gerenciamento de riscos para ativos digitais, arrecadou com sucesso US$ 48 milhões na rodada de financiamento da Série A, posicionando a avaliação do patrimônio da empresa acima de US$ 1 bilhão. A proeminente empresa de capital de risco do Vale do Silício, Lightspeed Venture Partners, liderou a rodada com a participação da Mubadala Capital, a subsidiária de gestão de ativos da Mubadala Investment Company, um investidor soberano global de US$ 280 bilhões com sede em Abu Dhabi, e dos investidores existentes Pantera Capital, Framework Ventures, Bain Capital Ventures e Digital Currency Group. Outros investidores existentes incluem a gigante do setor Coinbase, Proof Group, Nima Capital, Naval Ravikant e fundadores, parceiros gerais e executivos de organizações globais líderes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231213858223/pt/

Andalusia Labs Secures $48 Million in Series A Funding at $1 Billion Valuation, Opens Global HQ in Abu Dhabi (Photo: AETOSWire)