Comunicado do Business Wire :Adani Portfolio

No primeiro semestre do ano fiscal de 2024, o portfólio de empresas da Adani demonstrou um desempenho financeiro robusto, ao mesmo tempo em que aprimorou ainda mais seu forte perfil de crédito.

O Adani Portfolio, o portfólio de infraestrutura de crescimento mais rápido e com a melhor classificação da Índia, divulgou hoje seu desempenho semestral de crédito. Nos últimos seis meses, a empresa reduziu a dívida líquida em 3,6% e aumentou as reservas de caixa em 13,7%, ao mesmo tempo em que apresentou um lucro semestral (EBITDA - lucro antes de juros, impostos e depreciação) recorde de 47%. É importante destacar que mais de 80% do EBITDA é contratual e 68% do EBITDA tem classificação A+, o que proporciona o mais alto nível de estabilidade e visibilidade de fluxo de caixa para várias décadas. Esses sólidos fluxos de caixa permitiram investimentos sem restrições, conforme refletido pelo aumento da base de ativos para INR 4,48 lakh crore (US$ 54 bilhões). A aplicação de capital está em 59,8% da base total de ativos, muito acima dos padrões do setor. O portfólio da Adani está comprometido com a construção de uma plataforma de infraestrutura e serviços públicos de classe mundial.

-- Dívida líquida sobre patrimônio líquido de 0,67x contra 0,8x no final do AF23

Principais índices de alavancagem no final do primeiro semestre do exercício fiscal de 2014 em comparação com o final do exercício fiscal de 2013:

O EBITDA do portfólio vem crescendo a uma taxa muito mais rápida do que a dívida, resultando em índices de alavancagem consistentemente melhores. Essa tendência acelerou nos últimos seis meses, com crescimento de EBITDA de 47% em relação ao ano anterior, enquanto a dívida líquida diminuiu 3,6%.

O saldo de caixa das empresas do portfólio é o mais alto de todos os tempos, com Rs 45.895 crore (US$ 5,5 bilhões), um aumento de 14% em relação a seis meses atrás, e excede o pagamento da dívida de longo prazo para os próximos 18 meses.

Não obstante a desalavancagem em andamento e dos saldos de caixa mais elevados, as empresas do portfólio mantiveram seu compromisso com o investimento, o que se reflete no aumento da base de ativos. O total de ativos brutos do portfólio aumentou em 6% ou INR 25.240 crore (US$ 3 bilhões) durante o período, atingindo INR 4,48 lakh crore (US$ 54 bilhões), graças a maiores investimentos em ações apoiados por fortes fluxos de caixa dos negócios.

O investimento em patrimônio líquido nos ativos brutos é tão alto quanto 59,8%, enquanto o investimento em dívida é de 40,2%. Isso ocorre principalmente devido aos maiores fluxos de caixa provenientes das empresas do portfólio, o que permitiu priorizar o patrimônio líquido em detrimento da dívida.

Nenhum vencimento fora do FFO e do envelope de caixa

Os fluxos de fundos existentes das operações em nível de portfólio excedem o vencimento da dívida para cada um dos próximos 10 anos. Esse fluxo de fundos das operações é o EBITDA menos o custo financeiro menos o imposto pago (FFO = EBITDA, custo financeiro, imposto pago).

Um dos portfólios com a melhor classificação

Graças a um perfil de crédito tão estável, as classificações de todas as entidades (mais de 100) nas empresas do portfólio permaneceram intactas. 53% do EBITDA do portfólio é AA+ e mais 15% do EBITDA total é A+.

