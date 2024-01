City vence Estrela Vermelha (3-2) e fecha campanha 100% na fase de grupos da Champions

O jogo não tinha nada em disputa, pois o City já estava com a primeira posição do Grupo G matematicamente garantida e o Estrela Vermelha não tinha mais chances de terminar em terceiro e disputar o playoff de acesso às oitavas de final da Liga Europa.

Na classificação final da chave, o Manchester City (18 pontos) ficou à frente do RB Leipzig (2º, 12 pontos), que também entrou em campo nesta quarta-feira já classificado e bateu por 2 a 1 o Young Boys (3º, 4 pontos). O Estrela Vermelha terminou com apenas 1 ponto.

Com a vaga nas oitavas da Champions garantida desde a quarta rodada, o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola, aproveitou o jogo em Belgrado para rodar o elenco e poupar os titulares para o jogo de sábado contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês, antes de viajar à Arábia Saudita para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, onde a equipe estreia no dia 19 de dezembro contra o vencedor do duelo entre o mexicano Leon e o japonês Urawa Red Diamonds, que se enfrentam na próxima sexta-feira.

O astro norueguês Erling Haaland, que sofreu uma contusão no pé na derrota para o Aston Villa na semana passada, ficou de fora do segundo jogo consecutivo do City. Ele retornará aos treinos na quinta-feira, visando justamente o Mundial.

O atacante Jack Grealish, que começou como titular em Belgrado, foi substituído no intervalo por Phil Foden.