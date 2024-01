Cisjordânia sofre golpe na economia por palestinos que perderam seus empregos em Israel

Ibrahim al Qiq, um palestino na Cisjordânia que perdeu sua autorização de trabalho em Israel após o início da guerra em Gaza, está abatido pelo desespero e arruinado pelas dívidas, uma situação que afeta milhares de pessoas neste território ocupado.

A guerra entre Israel e Hamas ocorre em Gaza, um território palestino que fica do outro lado de Israel, mas seu impacto é sentido com força na Cisjordânia.

Israel cancelou as permissões de trabalho dos palestinos da Cisjordânia ocupada e de Gaza após os ataque do Hamas em outubro, deixando muitos com dificuldades financeiras.