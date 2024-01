Brasil pede a países desenvolvidos que assegurem'meios necessários para transição energética

Os países desenvolvidos deverão assumir a liderança na transição energética e fornecer os "meios necessários" para os países em desenvolvimento, afirmou nesta quarta-feira (13) a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, na COP28.

"O desafio de concretizar a missão de (limitar o aumento da temperatura média do planeta a) 1,5ºC depende do esforço de todos e, principalmente, do comprometimento de todos em alinhar suas próximas NDC (sigla em inglês para Compromissos Nacionalmente Determinados) a este objetivo", acrescentou.

A COP28 de Dubai estabeleceu as bases para aumentar os compromissos em termos de mitigação e adaptação à mudança climática estabelecidos pelo Acordo de Paris de 2015 (COP21).

"E o Brasil se sente feliz e honrado em ajudar nesta tarefa e, quem sabe, poderemos celebrar juntos na COP30, na Amazônia, em Belém do Pará", afirmou a ministra a respeito da reunião programada para 2025 (a COP29, em 2024, acontecerá no Azerbaijão).

"O compromisso que estamos assumindo aqui direciona nossas ambições, mas também nossas responsabilidades, o nosso comprometimento em todas as suas dimensões, mitigação, adaptação e meios de implementação", completou.