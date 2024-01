Bolívia assina acordo com estatal russa para exploração de lítio

A Bolívia, um dos países com mais recursos em lítio, anunciou nesta quarta-feira (13) um acordo de US$ 450 milhões (R$ 2,2 bilhões) com a estatal russa Uranium One Group para a exploração desse mineral-chave na transição para as energias limpas.

O acordo prevê a instalação de uma fábrica piloto de extração de lítio, principal componente para a fabricação de baterias para carros elétricos, nas salinas do sul do país, conforme anunciado pelo governo e por representantes da empresa. A empresa russa, que faz parte da Corporação Estatal Russa de Energia Atômica (Rosatom), assumirá a totalidade do investimento nos próximos dois anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Este acordo ratifica o modelo de produção e comercialização que propomos a todas as empresas que desejam trabalhar com o nosso lítio. Participamos de todos os pontos da cadeia produtiva", disse o presidente Luis Arce durante a assinatura do documento.