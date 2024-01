Barça perde para Royal Antwerp, mas avança às oitavas da Champions como primeiro

O Barcelona voltou a decepcionar e perdeu por 3 a 2 em sua visita ao belga Royal Antwerp, nesta quarta-feira (13), no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões, uma derrota sem consequências, já que o time catalão avança para as oitavas como primeiro do Grupo H.

Três grandes erros defensivos permitiram ao time de Antuérpia, que só havia sofrido derrotas na Champions, terminar com uma vitória de respeito.

Arthur Vermeeren, de 18 anos, abriu o placar logo no início, aos 2 minutos, e Ferran Torres empatou aos 36.