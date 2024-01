Austrália proíbe móveis feitos de "pedra projetada"

O governo da Austrália anunciou nesta quarta-feira, 13, a proibição de móveis feitos com as chamadas "pedras projetadas". A decisão foi tomada durante encontro entre ministro e secretários estaduais do Trabalho, passarando a valer em 1º de julho de 2024.

A venda foi proibida devido aos riscos causados pelo processo de confecção das pedras projetadas à saúde dos funcionários das fábricas. O material é feito pela junção entre o pó obtido ao moer pedras reais e outros produtos, como resinas.

Esta mistura é moldada no formato encomendado pelo cliente. Uma aplicação comum de pedra projetada é em balcões de banheiros e cozinhas, mas o material também é usado em tampos de mesa, pisos e paredes.