Ataque russo deixa dezenas de feridos na capital ucraniana

A Força Aérea Ucraniana afirmou que a Rússia iniciou o ataque "precisamente às 3H00 (22H00 de Brasília, terça-feira)" com o lançamento de 10 mísseis contra Kiev que foram derrubados.

Um bombardeio com mísseis russos na madrugada desta quarta-feira (13) deixou dezenas de feridos e provocou danos em um hospital infantil de Kiev, no ataque mais grave contra a capital da Ucrânia em vários meses.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, informou que "um míssil caiu no perímetro de um hospital na capital" durante o ataque noturno.

Um jornalista da AFP ouviu várias explosões no centro de Kiev, seguidas logo depois pelo acionamento das sirenes de alerta.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, elogiou o trabalho dos militares e se comprometeu a reforçar as defesas aéreas do país.

"A Rússia confirmou novamente o título de país vergonhoso que lança foguetes durante a noite, atacando áreas residenciais, jardins de infância e instalações de energia no inverno", afirmou nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, Zelensky desembarcou na Noruega para uma reunião com os governantes das cinco nações nórdicas, doadores cruciais da Ucrânia no conflito com a Rússia.