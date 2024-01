Assessor de segurança nacional de Biden visitará Israel esta semana

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, visitará Israel na quinta e sexta-feira (14 e 15), informou nesta quarta (13) o governo dos Estados Unidos, após divergências entre estes dois países aliados.

De acordo com um comunicado de imprensa de Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional - diretamente vinculado ao presidente dos EUA, Joe Biden -, Sullivan se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com o "gabinete de guerra" israelense e com o presidente Isaac Herzog.

A Casa Branca observou que a viagem se destina a "discutir os últimos desenvolvimentos em Israel e Gaza".