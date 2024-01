Aluna ameaça professora com uma faca na França

Uma estudante de 12 anos ameaçou sua professora com uma faca em uma escola no noroeste da França nesta quarta-feira (13), o mais recente de um crescente número de incidentes que elevaram as tensões no sistema educacional francês.

O Ministério Público informou que abriu uma investigação criminal sobre a ocorrência, que não deixou feridos, na cidade de Rennes.

"Nesta manhã, uma aluna ameaçou uma professora com uma faca durante uma aula. Os alunos, chocados, foram levados imediatamente para um local seguro", afirmou a autoridade educacional em um comunicado.